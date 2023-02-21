Розслідувачам вдалося встановити, що зенітний ракетний комплекс "Бук", який збив "Боїнг", приїхав з Росії і перетнув кордон своїх ходом.

Російський президент Володимир Путін присвоїв звання"гвардійської" 53-й зенітній ракетній бригаді, йдеться на порталі правової інформації.

Окупантів нагороджено" за масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, проявлені особовим складом бригади в бойових діях з захисту Вітчизни і держінтересів".

"Присвоїти 53 зенітній ракетній бригаді почесне найменування "гвардійська" і надалі іменувати її: 53 гвардійська зенітна ракетна бригада", - йдеться в указі Путина.

Справа MH17 - що відомо

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів й України, надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого було збито літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

Суд над підозрюваними у збитті малайзійського "Боїнга" розпочнеться 9 березня 2020 року. Їх буде притягнуто до відповідальності за збиття літака і за спричинення смерті пасажирів згідно зі 162 статтею Кримінального кодексу Нідерландів.

4 липня BBC News повідомило, що українські спецслужби наприкінці червня на тимчасово окупованій території в Донецькій області, у Сніжному, затримали колишнього зенітника Володимира Цемаха в зв'язку зі справою про катастрофу рейсу MH17.

Крім того, журналісти "Настоящего времени" знайшли відео, на якому Цемах, ймовірно, говорить, що ховав "Бук", який збив "Боїнг". У матеріалі представлено архівне відео 2015 року, на якому Цемах розповідає російську версію подій у справі "Боїнга-777" МН17. Згідно з цією версією, бойовики "ДНР" цілилися в українські штурмові літаки, а один з українських штурмовиків нібито збив малазійський "Боїнг". На відео Цемах каже, що витягав "якогось пацана" і "щось" ховав. Що саме він ховав — не чути, оскільки автори "запікали" це слово. Однак журналісти "Настоящего времени" припустили, що якщо читати по губах, то коротке "запікане" слово мало букву У. І, найімовірніше, це слово "Бук".

Як розповіли в Bellingcat, розслідувачам вдалося встановити, що зенітний ракетний комплекс "Бук", який збив "Боїнг", приїхав з Росії і перетнув кордон своїм ходом, тобто його везла вантажна техніка. Також вдалося ідентифікувати 12 осіб, причетних до справи, але не всі вони були причетні до збиття літака - хтось грав роль інформатора. Загалом, за даними Bellingcat, до збиття MH17 причетні близько 20 людей.

Вирок у цій справі окружний суд Гааги виніс у листопаді 2022 року.

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