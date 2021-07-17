Дипломати закликали Кремль нарешті визнати провину у катастрофі.

Посольство США в Україні нагадало Росії про сьому річницю збиття пасажирського лайнера рейсу МН17 над окупованою частиною Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні диппредставництва у Twitter.

Дипломати закликали Кремль нарешті визнати провину у катастрофі.

"Сім років тому, 17 липня 2014 р., рейс MH17 був збитий над територією Донецької області України контрольованими силами Росії. Росія дотепер не визнала цих фактів. У 7-му річницю цієї трагедії ми закликаємо Росію визнати відповідальність у збитті літака та повністю співпрацювати зі слідством", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ США пропонують перенести зустріч Байдена і Зеленського – ЗМІТаким чином США приєдналися до заклику ЄС. У заяві віце-президента Єврокомісії Жозепа Борреля мовилось про підтримку усіх заходів, спрямованих на встановлення істини, досягнення справедливості для 298 жертв збитого рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів.

ЄС наполягає на притягненні до відповідальності причетних до вчинення злочину згідно з Резолюцією № 2166 Ради безпеки ООН.

Збиття літака рейсу MH17 на Донбасі

17 липня 2014 року літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес над цими чотирьма обвинуваченими у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.

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Автор: Яна Ставська