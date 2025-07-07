В ніч на 7 липня окупанти вдарили по столиці "шахедами" внаслідок чого у місті було кілька пожеж і руйнувань на об'єктах.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Так, за його даними, у Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар.
"Горіння уламків ліквідували. Потерпілих немає", - деталізував мер.
Також унаслідок падіння уламків БпЛА загорівся автомобіль - пожежу ліквідували. Вибуховою хвилею пошкоджене скління нежитлової будівлі та поруч розташовані автівки.
У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку, внаслідок чого були пошкоджені автомобілі та труба водопостачання.
"Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає", - зазначив Кличко.
Він додав, що у Голосіївському районі уламки БпЛА пошкодили вікна в офісній будівлі. За попередньою інформацією, без постраждалих.
Також внаслідок влучання уламків БпЛА, пошкоджена тепломагістраль великого діаметру. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії.
Нічна атака окупантів
У ніч на понеділок, 7 липня, Україна зазнала чергової атаки окупантів.
Як повідомляли вночі Повітряні сили, групи "шахедів" на півночі та півдні Чернігівщини рухалися західним курсом у напрямку Київщини.
Крім столиці удару зазнали Харків та Одеса.