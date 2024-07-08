Біля Києва були "Кинджали" та "Калібри", поділився відомий блогер.

Росіяни у понеділок, 8 липня, завдали ракетного удару по Києву.

У передмісті столиці працювали Сили протиповітряної оборони, повідомив мер Києва Віталій Кличко й закликав мешканців перебувати в укриттях. "Вибухи в Києві! Деталі згодом. Не покидайте укриттів!", - поділився згодом чиновник. За кілька хвилин очільник міста додав, що у Соломʼянський район викликали медиків, та бригада прямує на виклик.

За відомостями УНІАН, потужні вибухи в Києві сьогодні чули, зокрема, в Оболонському та Голосіївському районах.

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Київська міська військова адміністрація згодом повідомила, внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. За попередніми відомостями, є займання. "Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою", - підкреслили у КМВА.

Блогер Николаевский Ванек о 10:28 у своєму каналі в Telegram написав, що в районі Києва зафіксовано ворожі ракети типу "Калібр" і "Кинджал". О 10.46 він поділився, що столиця відбилася від масованої атаки.

Після цього - о 10.54, Кличко написав, що вибух пролунав у Шевченківському районі.