Одним із загиблих дітей виявився шестикласник Максим Мартиненко зі Старосільського ліцею.

У неділю, 13 квітня, внаслідок російського удару по Сумах загинула ціла родина. Через окупантів обірвалися життя родини Мартиненків зі Старого села - чоловіка, жінки та їхнього сина Максима, повідомляє пресслужба Старосільського ліцею.

"Колектив учителів, працівників та учнів ліцею глибоко сумує з приводу трагічної загибелі учня 6 класу Максима Мартиненка та його батьків. Наші серця розбиті сьогоднішньою звісткою. Як шкода, що більше ніколи не зустрінемось у стінах рідного ліцею. Царство небесне та вічний спокій", - ідеться в повідомленні.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що станом на 18:00 кількість жертв російського ракетного удару по Сумах зросла до 34 осіб, включно з двома дітьми. Серед 117 постраждалих були 15 дітей.

Відео дня

Реакція на удар по Сумам

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський жорстко відреагував на удар по Сумах, сказавши, що "тільки сволота" може так чинити у Вербну неділю по жвавій вулиці. Він заявив, що потрібна жорстка реакція світу - всіх, хто хоче закінчення війни.

На удар по Сумах також емоційно відреагували європейські лідери та посол США в Україні Бріджит Брінк. А спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлогг сказав, що удар Росії по Сумах "переходить усі межі пристойності".

Водночас Генштаб і 80-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ поклялися помститися Росії за Суми. Військові пообіцяли, що знищуватимуть противника з особливою люттю, скрізь, де б не були окупанти, їхні військові об'єкти, озброєння і техніка.

Вас також можуть зацікавити новини: