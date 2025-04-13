Найбільше жертв було у комунальному транспорті, який потрапив під російський удар.

Кількість жертв російського ракетного удару по середмістю Сум зросла до 34 осіб, включно із двома дітьми. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Суми: станом на 18:00 загинуло 34 особи, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Це непоправна втрата для всієї країни", - йдеться у повідомленні.

Речник Головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка розповів в коментарі "Еспресо", що удар було завдано двома ракетами із інтервалом у 2-3 хвилини.

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"Горіли одразу 10 автомобілів, у тому числі і комунальний транспорт, саме у комунальному транспорті найбільше загиблих: якщо я не помиляюсь, 7 людей. І великі пошкодження, на даний момент відомо про 34 будівлі, які пошкоджені в результаті атаки", - розповів він.

Російський удар по місту Суми

Як писав УНІАН, сьогодні вранці Росія завдала удару по середмістю Сум. Майже одразу стало зрозуміло, що кількість жертв є величезною, адже на вулиці було багато людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "тільки сволота" могла завдати удару у Вербну неділю по жвавій вулиці. Він також закликав світ до жорсткої реакції.

Реакція справді була, али поки що тільки на словах. Зокрема низка європейських лідерів засудили російський удар, дехто навіть закликав застосувати силу, аби змусити Росію до миру.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог теж прокоментував російський удар по Сумах. Він заявив, що російський удар перейшов "усі межі пристойності".

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