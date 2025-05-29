Ворог впритул наблизився до Юнаківки.

Російські окупаційні війська продовжують намагатися просунутися вглиб Сумської області. Ворог націлився на Хотінь та Юнаківку, повідомляє DeepState.

"Просування ворога в Біловодах і Локні, на жаль, не є останніми і активність противника з кожним днем посилюється. Постійний тиск піхотою дається взнаки, а попередні успіхи дають мотивацію [росіянам] їх розвивати", – йдеться у повідомленні.

Також автори зазначають, що під питанням залишається ситуація в населених пунтках Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка. Зараз вони перебувають в сірій зоні – там ідуть активні штурми, водночас чіткого підтвердження того, що їх захопив ворог, немає.

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"Ми тримаємо зв'язок з багатьма бійцями з різних підрозділів, які тримають там оборону і найцікавіше, що всі вони описують різну обстановку на даному відтинку. [...] Невтішні перспективи. Ворог націлився на населений пункт Хотінь, а також Юнаківку. До останнього ворог вже наблизився впритул і пробує здійснювати штурмові дії в напрямку сел", – додають у DeepState.

Наголошується, що в Юнаківці є багато будинків, а ворог використовує їх для того щоб ховатися, накопичувати сили та закріплятися. Тож якщо росіяни зуміють окупувати цей населений пункт, та навколишні висоти, є загроза атак по Сумах із застосуванням FPV-дронів.

"Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати обстановку і зупинити просування ворога", – резюмують автори.

Війна в Україні: ситуація на Сумщині

26 травня очільник Сумської ОВА Олег Григоров заявив, що під контролем РФ перебувають чотири населених пункти області. Йдеться про Новеньке, Басівку Юнаківської громади та Веселівку, Журавку Хотінської громади. Ворог не полишає спроб просунутися далі з метою створення так званої "буферної зони".

Співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло каже, що в осяжному майбутньому в росіян мало шансів прорватися до Сум.

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