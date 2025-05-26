Загарбники продовжують спроби просунутися вперед для створення "буферної зони".

Російські окупаційні війська продовжують намагатися просунутися вглиб Сумської області. Ворог захопив чотири населених пункти.

"На сьогодні на території Сумщини під контролем противника знаходяться населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади", – заявив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Facebook.

Зазначається, що мешканців вищеназваних сіл давно евакуювали. Зараз загрози для цивільного населення там немає.

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При цьому Григоров додав, що окупанти і надалі продовжують спроби просунутися для створення "буферної зони".

"Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади", – сказав очільник ОВА.

Війна в Україні: ситуація на передовій

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби станом на 22:00 26 травня на фронті було зафіксовано 141 бойове зіткнення з противником. Інтенсивні атаки ворог веде на Покровському напрямку, де впродовж дня було здійснено 53 штурмові та наступальні дії.

Тим часом Росія перекинула 50-тисячне угруповання на Харківський напрямок, що підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. При цьому він акцентував, що про наступ РФ на Харків зараз не йдеться – мова про зосередження сил у Бєлгородській області.

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