За його словами, Сили оборони намагаються не допустити наближення ворога до міста на відстань, яка дозволить випалювати його з артилерії.

Сили російських загарбницьких військ можуть закінчитися в Сумській області швидше, ніж ті зможуть просунутись до обласного центру.

Таку впевненість в етері Київ24 висловив співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. На його думку, в найближчій перспективі росіяни не мають шансу прорватися безпосередньо до Сум:

"Так, у них там є чисельне угрупування, воно переважає по чисельності наші війська. Але, враховуючи як росіяни воюють, а тут вони застосовують так само тактику "м'ясних" штурмів, то швидше закінчаться, ніж зможуть просунутися до Сум".

Водночас він сказав про іншу загрозу для міста - окупанти хочуть максимально підсунутись до обласного центру, щоб діставати його вогнем реактивної артилерії та дронами.

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"Ворог хоче в Сумах, як важливому логістичному центрі оборони і важливому центрі для наших військ, випалювати життя і робити життя людей там нестерпним. Сили оборони намагаються цього не допустити, щоб росіяни не підсувались до обласного центру", - прокоментував Жмайло.

За його словами, ситуація на прикордонні Сумщини зараз дійсно важка. "Але цей план, який ворог зараз реалізовує, він мав ще рік тому. Тому власне Сирський і розпочав Курську операцію, щоб максимально відтягнути цей момент. І ті всі руйнування, які росіяни зробили своєю авіацією, артилерією на території Курської області, все це просто-напросто очікувало Сумщину", - підкреслив експерт.

Як зазначив експерт, поки в України була далекобійна зброя, військо могло тримати плацдарм на Курщині, але коли запаси вичерпались, ворог витиснув числом і зараз намагається розвивати свій успіх на території Сумської області.

Він пояснив, що росіяни змогли прорватися на Сумщину завдяки масовому вогоню керованих авіаційних бомб з авіації, потужній роботі артилерії та великій кількості FPV-дронів і дронів на оптоволокні:

"Це призвело в результаті до того, що Силам оборони України через знищені позиції довелося відсунутися".

Однак, за його інформацією, за останні кілька днів нових просувань ворога на Сумщині немає. Там тривають запеклі бої. Очевидно, що росіяни хочуть паралельно витіснити наші підрозділи і з Курської області. Але українські сили б’ють по логістиці РФ, і намагаються всіляко загальмувати наступ окупантів.

Як вважає Жмайло, загалом у росіян навряд чи є якісь конкретні плани просування на Сумщині. "Стосовно буферної зони і прориву на Суми, я думаю, росіяни більше будуть рухатись так, як їм вдається. А тоді уже скажуть виконана їхня операція чи ні, коли просто-напросто видохнуться", - сказав він.

Ситуація на Сумщині

Нагадаємо, раніше кремлівський правитель Путін знову оголосив про створення так званої "буферної зони безпеки" вздовж кордону з Україною.

Днями в Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що російські загарбники контролюють Новеньке, Басівку, Веселівку та Журавку. Звідти ще до цього евакуювали людей.

Повідомлялося, що війська РФ намагаються просуватися, щоб створити так звану буферну зону на кордоні. Бої велися на околицях селищ Водолаги та Локня, а також поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки.

Український військовий експерт Сергій Грабський вважає, що на Сумщині ворог зараз проводить відволікаючі дії, а класична наступальна операція російської армії - той наступ, про який всі говорять, вже давно йде і триває в основному на Донецькому напрямку.

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