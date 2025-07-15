Згода Трампа продати сучасну зброю європейським союзникам для передачі її Україні стала важливою віхою у війні.

Рішення президента США Донадьда Трампа продати Україні системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot та іншу зброю істотно допоможе країні. Але головне питання полягає в тому, скільки часу знадобиться для доставки нової зброї Україні і в якій кількості.

Видання The Wall Street Journal (WSJ) зазначило, що тепер обіцяне Трампом нарощування обороноздатності України, залежить від якнайшвидшого розміщення в країні достатньої кількості Patriot і, в довгостроковій перспективі, від нарощування виробництва Заходом перехоплювачів для дронів і ракет, якими РФ атакує Україну.

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"Російська тактика полягає в тому, щоб змусити українців витратити всі наявні запаси ППО перед наступом РФ наприкінці літа або восени", - сказала Селеста Волландер, високопоставлена співробітниця Пентагону при адміністрації Байдена.

Вона зазначила, що для того, щоб постачання американської зброї Україні змінило розрахунки російського диктатора Володимира Путіна, воно має бути здійснене протягом літа.

Однак, як зазначило видання, нинішнє рішення Трампа - найважливіша віха у війні в Україні. Передача зброї союзникам, для подальшого постачання Україні, є першим випадком, коли Білий дім погодився поставити Україні зброю, що виходить за рамки поставок, розпочатих колишнім президентом Джо Байденом.

Вартість пакета поставок зброї для України може становити близько $10 млрд, повідомили два джерела видання, знайомі з поставками.

Водночас видання зазначило, що можливості США та їхніх союзників щодо надання систем ППО Україні обмежені не тільки вартістю систем "Петріот", а й виробничими потужностями Заходу.

"Якщо європейці відправлять наявні системи "Петріот" Україні та використають нові поставки зі США для компенсації втрат, це матиме значення. Але якщо вони чекатимуть на нові системи "Петріот", а потім лише здійснюватимуть постачання Україні, тоді допомога буде надто запізнілою", - сказала Христина Берзіна з аналітичного центру Німецького фонду Маршалла.

"Щоб прискорити постачання систем Patriot, європейські країни могли б надати перехоплювачі з наявних запасів, за умови, що їх потім замінять системами, закупленими у США", - зазначило видання.

WSJ назвав ще один спосіб задовольнити потреби України - закуповувати Patriot і перехоплювачі прямо з конвеєра і поставити Україну на чолі черги на їх отримання. Але це означало б, що іншим союзникам США по всьому світу, які також замовили Patriot, довелося б почекати.

Зброя для України

Учора Трамп пообіцяв почати постачання додаткової зброї Україні. Йдеться про 17 батарей Patriot і боєкомплект до них. Також планується постачання ракет для винищувачів та артилерійських систем.

Крім того, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна зробить "свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні", про які оголосив американський прездент Дональд Трамп.

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