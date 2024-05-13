Військові інформують про пересування БПЛА.

Україна перебуває під атакою російських безпілотних літальних апаратів, повітряна тривога охопила більшу частину країни.

Так, про небезпеку попереджають жителів Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської області.

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляло про групу дронів на Кіровоградщині, вони рухалися в бік Черкащини. З Вінничини дрон рухався на Хмельниччину, а з Запорізької області - на Дніпро. Ще одну групу фіксували на Миколаївщині, вона рухалася в сторону Кіровоградської області.

Відео дня

Інформація оновлюється..

Вас також можуть зацікавити новини: