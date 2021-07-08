Судно належить до нового класу десантно-транспортних кораблів типу Spearhead, увійшло до складу флоту в 2017 році.

Десанто-транспортний корабель Yuma Командування морських перевезень США йде в Чорне море, щоб взяти участь у спільних операціях з союзниками та партнерами.

Про це йдеться в Twitter Шостого флоту США і командування ВМС США в європейському та Африканському регіонах.

Корабель належить до нового класу десантно-транспортних кораблів типу Spearhead, увійшов до складу флоту в 2017 році. Судно здатне розвивати швидкість в 35-45 вузлів, перевозячи до батальйону піхоти з технікою. Осад до 4 метрів дозволяє кораблю діяти в прибережних водах і на мілководді.

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Міжнародні навчання "Сі Бриз"

Нагадаємо, 28 червня в Одесі стартували наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання "Сі Бриз". У навчаннях беруть участь представники 29 країн, до 5 тис. людей особового складу, 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення і водолазних команд.

Також у навчаннях беруть участь британський есмінець HMS Defender, нідерландський фрегат HNLMS Evertsen F805 і американський ракетний есмінець USS Ross.

Sea Breeze - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року. Організаторами навчань виступають України та США.

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Автор: Дмитро Захаров