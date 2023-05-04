Російський режим боїться ГУР та Україну.

У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали черговою дезінформацією заяву ФСБ РФ про нібито затримання у тимчасово окупованому Криму агентів української розвідки.

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що нові кремлівські фейки свідчать про те, що російський режим боїться України та ГУР.

"І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обов'язково буде. Найбезпечніший шлях для них – добровільно здатися до рук українського правосуддя", – зазначив Юсов.

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Переслідування в окупованому Криму

Напередодні, 3 травня, ФСБ заявила, що затримала на тимчасово окупованому півострові Крим агентів української військової розвідки. Вони нібито планували диверсії проти ставлеників окупантів Сергія Аксьонова, Володимира Костянтинова та Янини Павленко. У підготовці диверсій та терактів загарбники звинуватили сімох людей.

Довідка УНІАН. 17 квітня постійна представниця президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева заявила, що наразі в колоніях Криму та РФ перебуває близько 180 політв'язнів-кримчан.

25 квітня російські силовики увірвалися з обшуком до кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова і відвезли його в невідомому напрямку. За словами президента Володимира Зеленського, це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти всіх українських людей.

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