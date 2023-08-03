В України є потенціал, але не потрібно недооцінювати ворога.

Україна продовжуватиме розвиток виробництва дронів, щоб захищатися від ворога.

Про це повідомила керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання про інформацію в ЗМІ щодо унікального українського надводного дрону MAGURA V5 і що це диво техніки здатне вигнати російський флот ледь не до Новоросійська.

Вона нагадала, що цю війну вже давно охрестили "війною дронів", тому розвиток таких технологій буде продовжуватись. "Те, що в Україні є певний потенціал, ми мали продемонструвати, оскільки ми не тільки сподіваємося на підтримку партнерів, але й самі працюємо над тим, щоб розробляти провідний захист для своєї країни. Але говорити про надзвичайну потужність і готовність вже відігнати і знищити повністю Чорноморський флот дещо зарано. Треба об’єктивно оцінювати свої можливості і ні в якому разі не недооцінювати ворога", - зазначила Гуменюк.

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Вона нагадала, що Росія має велике корабельне угруповання і це потужний потенціал, в тому числі і ракетний. "Тому наявність зброї протидії нам потрібна. Вона розвивається, але пам'ятаймо проте, що Україна дотримується норм міжнародного морського права, міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни", - наголосила вона.

Морський дрон MAGURA V5

26 липня на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair в Стамбулі було продемонстровано модель нового українського морського дрона MAGURA V5. Цей дрон - це багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління, яким можна вести спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, а також застосовувати для протимінної боротьби, охорони флоту і бойової місії.

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