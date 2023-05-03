Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста – заборонено, також Херсон буде закрито на вʼїзд та виїзд.

У Херсоні з вечора 5 травня розпочнеться комендантська година, яка триватиме 58 годин. Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ще на минулій Раді оборони Херсонської області обговорили ймовірну поведінку ворога і скоординували наші безпекові кроки. Не дамо жодного шансу зрадникам і нелюдям творити безчинства на нашій землі. Тож для сприяння безперешкодній роботі правоохоронних органів запроваджуємо цілодобову комендантську годину, яка триватиме з 20:00 5-го травня до 6:00 8-го травня", - заявив очільник ОВА.

За його словами, протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста – заборонено, також Херсон буде закрито на вʼїзд та виїзд.

Відео дня

Прокудін закликав громадян завчасно вирішити свої справи та зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів.

Крім того, він зазначив, що коммунальники, лікарі та правоохоронці працюватимуть у штатному режимі за узгодженим списком, тому за потреби до них можна буде звернутися за допомогою. "Такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці змогли виконати свою роботу і не наразити вас на небезпеку", - додав Прокудін.

Обстріли Херсона - останні новини

Після того, як ЗСУ під час контрнаступу в листопаді 2022 року змусили рашистів покинути правий берег Херсонщини, окупанти регулярно обстрілюють з артилерії прилеглі деокуповані території, насамперед цілячись по цивільних об'єктах.

Упродовж минулої доби, 2 травня, ворог 106 разів обстріляв Херсонську область. Прокудін поінформував, що окупанти випустили 485 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон загарбники обстріляли 9 разів.

Щонайменше з квітня 2023 року офіційно триває "зачистка" лівобережжя від окупантів. Варто підкреслити, що противник завжди отримує від ЗСУ вогневу відповідь за обстріли цивільних.

Вас також можуть зацікавити новини: