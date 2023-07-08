Проводити навчання будуть працівники департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки.

Влада Києва почали запис на курси з підготовки до національного опору. Проводити навчання будуть працівники департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки.

Таку заяву зробив заступник директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайло Щербина, зазначивши при цьому, що курси будуть безкоштовними. Тривалість навчання - один день. Для зручності навчання буде проводитися як в робочі, так і у вихідні дні.

Заняття проводитимуть у сформованих навчальних групах. Шестигодинні курси для цивільного населення проводитимуть за наступними напрямками:

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основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;

стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;

захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Охочі пройти навчання з підготовки до національного опору мають заповнити реєстраційну форму на сайті КМДА.

Місце проведення навчання буде повідомлено кожному учаснику особисто.

"Чим більше людей пройде хоча б початкову, базову підготовку щодо дій в умовах військової агресії, тим більш стійкими та обізнаними вони будуть ставати, і менше серед нас буде втрат. Тому що підготовлений - значить захищений", - зазначив Щербина.

Підготовка столичних укриттів

Столичні чиновники закупили для укриттів дитячі барабани на загальну суму в 900 тисяч гривень і дві сковорідки по 600 тисяч гривень кожна.

Приблизно в мільйон гривень міському бюджету обійшлися дитячі настінні конструктори для бомбосховищ.

4 липня 2023 року стало відомо про те, що для укриттів у Києві закупили портативні рації на мільйон гривень.

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