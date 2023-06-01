Він закликав долучатися до цієї ініціативи всіх небайдужих киян в якості громадських уповноважених із таких перевірок.

Київська міська влада залучає громадськість до перевірки доступу до укриттів.

Про це оголосив мер столиці Віталій Кличко. За даними мера, півтора місяці тому Департаментом муніципальної безпеки КМДА був укладений меморандум про співпрацю щодо контролю за роботою укриттів з групою громадського моніторингу "Озон". Група збирає і надає департаменту адреси укриттів, на які скаржаться мешканці. За даними мера, вже провели низку спільних інспекцій.

"Місто закликає долучатися до цієї ініціативи всіх небайдужих киян в якості громадських уповноважених із таких перевірок", - закликав він і додав, що для приєданння треба звернутися а офіційну електронну пошту Департаменту муніципальної безпеки security@kyivcity.gov.ua.

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Загибель людей біля укриття в Києві

В ніч на 1 червня у Києві сталася трагедія - під час повітряної тривоги люди бігли до укриття, але загинули від уламків. Так, загинули дві молоді жінки і дитина. Після цього на адресу столичної влади почали лунати звинувачення в тому, що у місті укриття працюють не належнм чином.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, "жоден керівник найвищої чи найнижчої ланки в цьому місті не мають права знімати із себе відповідальність до завершення слідчих дій".

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