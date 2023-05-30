Медичні заклади впроваджують російську електронну систему обліку, за якою і лікарі, і пацієнти повинні мати російські паспорти.

У тимчасово окупованому Мелітополі іде нова хвиля примусової паспортизації – тепер без російського паспорта місцеві жителі не зможуть звернутися до лікарні та отримати ліки. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"На жаль, ми бачимо, що зараз іде третя хвиля паспортизації, і вона йде надпотужна, надпримусова. З 1 червня ворог сказав, що ніхто не зможе звернутися до лікарні, якщо у нього немає рашистського паспорта. Не зможе отримати безкоштовні ліки, якщо немає паспорта. Якщо якась людина страждає на хронічні хвороби і їй постійно для підтримання життя потрібні ліки, то вона не зможе їх отримати, якщо не має паспорта РФ", - сказав мер.

Федоров наголосив, що сьогодні часто жителі Мелітополя стають перед вибором – або життя з російським паспортом, або смерть. Тому там точно немає добровільної паспортизації, але сьогодні виживання пов’язане з російським паспортом.

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"Також всі медичні заклади переводяться на систему обліку російської електронної системи, згідно якої лікарі мають бути з рашистськими паспортами та пацієнти лише з рашистськими паспортами. Гауляйтер Балицький поставив задачу – до 1 вересня всі, хто знаходиться на тимчасово окупованій території, мають бути з російськими паспортами", - додав Федоров.

Ситуація у Мелатополі

Як повідомляв УНІАН, на околицях тимчасового окупованого Мелітополя російські загарбники викопали великі траншеї та вирубують ліс.

Раніше українські розвідники знищили щонайменше дві бази російських окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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