Місцеві повідомили про гул техніки та серію потужної "бавовни".

В ніч на п'ятницю, 20 жовтня, у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, вибухів було декілька. Найгучніше - в районі аеродрому, де розташувалися окупанти з бойовою авіацією.

"Неспокійна ніч для окупантів Мелітополя. Після опівночі за містом пролунало декілька вибухів. Найпотужніше - у районі Авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі. Також мешканці чули гул техніки. Уточнюємо деталі", - повідомив мер.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Як повідомляв військовий експерт Олександр Коваленко, українські військові можуть дійти до Токмака в Запорізької області вже в жовтні. Після цього, за його словами, все залежить від поведінки окупантів, які можуть продемонструвати "жест доброї волі" і втекти з Токмака. Водночас він виключає варіант лобового штурму міста українськими військами.

Аналітики ISW зазначали, що останнім часом російські окупанти знизили темпи наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Це, на їхню думку, свідчить про те, що український контрнаступ відволікає російські сили від цього напрямку та значно послаблює російські наступальні зусилля.

Ймовірно, російське військове командування готове пожертвувати деякими позиціями на півдні та сході, щоб укріпити Мелітополь та Бердянськ.

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