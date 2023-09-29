Очевидно, український контрнаступ на інших напрямках відволік окупантів.

Останнім часом російські окупанти знизили темпи наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни продовжили наступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області 28 вересня.

Водночас темпи російських локальних наступів на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна знизилися. Російські та українські офіційні особи все частіше стверджують про меншу кількість російських наземних атак на Куп'янському та Лиманському напрямках. Це свідчить про те, що український контрнаступ відволікає російські сили від лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та значно послаблює російські наступальні зусилля на цій лінії.

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Аналітики нагадують ISW, російські наступальні операції на цій лінії мали на меті притиснути українські війська до цієї лінії та відволікти їх від більш важливих ділянок фронту.

Разом з тим, в Харківській, Луганській і Херсонській областях російська авіація стає все більш активною і, очевидно, менш активною в районах західної частини Запорізької області, де українські війська проводять контрнаступальні операції. Протягом останнього тижня російські війська все частіше завдавали авіаударів по цілях на західному (правому) березі Херсонської області та по тилових українських наземних лініях зв'язку на Куп'янському напрямку.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, що українські військові з важкими боями, але просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках. На тлі контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку суттєво зросли втрати армії РФ.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що окупанти обороняються на заході Запорізької області і з середини серпня не змогли перешкодити просуванню ВСУ.

27 вересня українські війська вийшли на лінію окопів на захід від Вербового (16 км на південний схід від Оріхова) та здійснили прорив на цій ділянці російської оборони.

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