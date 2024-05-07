Потреба є насамперед у бойових частинах, які безпосередньо беруть участь у стримуванні агресора.

Уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що у центрах рекрутингу наразі є понад 2000 вакансій і назвав, які з них мають найбільший попит.

"Це безпосередньо ті, які зібрали центри рекрутингу з військових частин, пункт постійної дислокації яких перебуває у відповідному регіоні, де знаходиться центр", - пояснив у ефірі телемарафону уповноважений, як підбирались вакансії.

За його словами, ще приблизно 10 тисяч розмістили зараз онлайн безпосередньо військові частини.

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"Це те поле вакансій, з якого може підбирати людина те, що її цікавить. З цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини", - додав Бежевець.

Він наголосив, що потреба є насамперед у бойових частинах, які безпосередньо беруть участь у стримуванні агресора, в бойових діях: водії, механіки, стрільці, оператори всіх видів озброєння, обслуга артилеристів, оператори БПЛА, бойові медики.

"І не тільки бойові, а загалом медики. Окремий шлях зараз для медиків створений, щоб людина, яка має хоча б базову освіту, могла в армію зайти саме на посаду, яка передбачає саме медичну допомогу", - додав посадовець.

Також, за його словами, є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням, ремонтом і штабні посади.

Рекрутинг в армію

Українські військові пробують новий спосіб рекрутингу, намагаючись поповнити лави виснажених підрозділів на передовій. Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, військові все частіше розміщують рекламу на білбордах та застосовують рекламні інструменти Instagram.

В Україні вже відкрито 19 центрів рекрутингу до армії.

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