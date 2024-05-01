Новий Центр рекрутингу відкрили на Закарпатті.

В Україні вже відкрито 19 центрів рекрутингу до армії. Про це повідомляє Міністерство оборони України в Telegram.

"Сьогодні на Закарпатті відкрито новий Центр рекрутингу армії, який став 19-м загалом по країні!", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, новий центр рекрутингу знаходиться за адресою: площа Поштова, 3, м. Ужгород (ЦНАП). Час роботи: Понеділок-Четвер 9:00-16:00; П'ятниця - до 13:00.

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"Тут всім нададуть інформацію та підтримку щодо вступу у Сили оборони України і застосування своїх цивільних навичок та досвіду на службі державі", – наголосив під час відкриття центру Уповноважений МОУ з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Детальніше про вакансії в лавах Збройних Сил, Національної гвардії і Державної прикордонної служби можна дізнатися за посиланням.

Мобілізація в Україні - деталі

Раніше в Закарпатському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили зупинку фур, що здійснюють закордонні перевезення вантажів. Зокрема, чи можуть мобілізувати водіїв до армії.

Керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень заявив, що влада регіону вирішила оновити склад блокпостів і тепер там будуть стояти співробітники ТЦК і СП.

Він повідомив, що тепер, окрім двох поліцейських, на блокпостах також працюватимуть два співробітники територіальних центрів комплектації та соцпідтримки.

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