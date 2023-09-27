Американський генерал розкритикував тих, хто не задоволений діями української армії.

Ті, хто критикує український контрнаступ, знаходячись "за 8000 км" від лінії фронту, демонструють свій непрофесіоналізм, їм має бути соромно. Як повідомляє "Голос Америки", таку думку висловив колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес під час конференції у Вашингтоні.

"Це непрофесійні та марні заяви", – сказав Ходжес, відповідаючи на запитання щодо західної критики українського наступу.

Він зокрема нагадав, що Україна змушена була розпочати великий контрнаступ, фактично не маючи авіації, тоді як США чи Велика Британія ніколи б на це не наважились за таких умов.

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"Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою", – наголосив Ходжес, пояснюючи, що українська армія зараз проводить багатоскладові комплексні операції, в яких задіяно спеціальні підрозділи, дрони та кібервійська.

Американський генерал також назвав вражаючою роботу ЗСУ щодо знищення воєнних спроможностей Чорноморського флоту Росії.

"На жаль, українці й надалі зазнають великих втрат, тому що ми, Захід, не надали їм необхідних можливостей. І я говорю саме про високоточну зброю великої дальності", – казав Ходжес в інтерв’ю "Голосу Америки" наприкінці серпня.

Контрнаступ України – останні новини

Як писав УНІАН, радник одного з колишніх президентів США Стівен Гедлі назвав головні уроки війни в Україні. Зокрема він звернув увагу на важливість військових альянсів та готовності союзників США боротися за свою свободу, як це демонструє Україна.

Що ж до темпів українського просування на півдні та сході, то, на думку відомого воєнного аналітика Майкла Кофмана, розв’язка контрнаступу вже близько. Він звернув увагу на те, що обидві армії вже задіяли стратегічні резерви, тож тепер все залежатиме від того, хто вичерпає свої резерви першим.

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