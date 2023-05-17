Там закликали залишити при собі свої думки, яка українська зброя де може стояти і що прикривати.

У Повітряних силах ЗСУ звернулися до українців з проханням не публікувати й не виставляти в інтернет дані про роботу української ППО.

Там зазначили, що змушені вкотре нагадати не в жодному випадку не публікувати наступну інформацію:

фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони;

фото і відео позицій наших засобів ППО;

свої думки, яка українська зброя де може стояти і що прикривати;

скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули.

Злиття роботи української ППО

Сьогодні СБУ викрила блогерів та заблокувала онлайн-камери, які "засвітили" роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня. Працівники СБУ втсановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки на столицю.

Відео дня

У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили ці матеріали у соцмережах.

Серед іншого – фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи української ППО.

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола "користувачів", які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб.

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

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