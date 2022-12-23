Ворожа ракета вдарила по будинку, у якому перебували діти.

У Запорізькій області ворог вдарив ракетою по житловому будинку.

"Ворог вирішив поховати двох хлопчаків. Живцем", - повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За словами Старуха, ворожа ракета вдарила по будинку, у якому перебували діти.

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"Вони витримали, стіна - ні. Двоє героїв, трьох і п’ятнадцяти років. Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть", - наголосив голова ОВА.

Обстріли Запоріжжя окупантами: подробиці

16 грудня росіяни атакували Запоріжжя: по місту було нанесено близько 12 ракетних ударів.

5 грудня внаслідок ракетного удару окупантів у селі Новософіївка Запорізького району загинуло двоє людей, ще троє зазнали поранень.

В ніч на 23 листопада російські загарбницькі війська обстріляли ракетами пологове відділення лікарні у Запорізькій області. Тоді через цей напад загинуло немовля.

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