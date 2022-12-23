У Запорізькій області ворог вдарив ракетою по житловому будинку.
"Ворог вирішив поховати двох хлопчаків. Живцем", - повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
За словами Старуха, ворожа ракета вдарила по будинку, у якому перебували діти.
"Вони витримали, стіна - ні. Двоє героїв, трьох і п’ятнадцяти років. Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть", - наголосив голова ОВА.
Обстріли Запоріжжя окупантами: подробиці
16 грудня росіяни атакували Запоріжжя: по місту було нанесено близько 12 ракетних ударів.
5 грудня внаслідок ракетного удару окупантів у селі Новософіївка Запорізького району загинуло двоє людей, ще троє зазнали поранень.
В ніч на 23 листопада російські загарбницькі війська обстріляли ракетами пологове відділення лікарні у Запорізькій області. Тоді через цей напад загинуло немовля.