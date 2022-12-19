На захопленій частині Запорізької області зросла кількість ворогів, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Окупанти в Запорізької області - у Мелітопольському районі, хочуть залучити до бойових дій українських поліцейських, які перейшли на їхній бік.

Кількість загарбників у населених пунктах району зросла, про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 понеділка, 19 грудня.

"Крім того, російські окупанти розглядають можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських...", - йдеться у зведенні.

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Зазначається, що окупанти продовжують обшуки населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей.

Зокрема, особлива увага приділяється мобільним телефонам.

Військова ситуація в Запорізькій області - що треба знати

Мелітополь та низка населених пунктів Мелітопольського району захоплені росіянами, але не підкорені - там активно діють партизани, вже не раз лунали вибухи біля ворожих "лігв".

Армія України також активно бореться з окупантами. Мер Мелітополя Іван Федоров 4 грудня поділився, що наші воїни на Запорізькому напрямку за тиждень ліквідували десятки ворожих баз та понад тисячу окупантів.

18 грудня Федоров повідомив, що у Мелітополі супротивники готуються до ведення вуличних боїв.

За прогнозом військового льотчика-інструктора, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, окупанти можуть відступити на частині Запорізької області.

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