Інцидент стався в селі Лугівка.

На окупованій частині Запорізької області застрелили російських загарбників. Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

За їхніми даними, в селі Лугівка (Токмацький район) знайшли два тіла у військовій формі з вогнепальними пораненнями в голову. Убитими виявилися рядові російської в/ч 54685 Максим Савушкін і Максим Чапликас.

Інші загарбники розповіли, що близько 3:00 почули стрілянину, а потім помітили пікап, що їхав з місця вбивства.

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Запорізька область в окупації: останні новини

Нагадаємо, нещодавно Росія призначила колишнього главу "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна "сенатором" на окупованих територіях Запорізької області.

За даними мера Мелітополя Івана Федорова, на тлі українського контрнаступу загарбницькі війська почали посилювати "третю лінію" укріплень.

Відомо, що російські загарбники систематично тероризують українців в окупації. Вони влаштовували "облави", шукали учасників опору, перевіряли у людей документи і телефони, а також проводили обшуки будинків.

У серпні повідомлялося, що в окупованому селі Михайлівка Запорізької області між підрозділами російської армії стався конфлікт, який переріс у бійню.

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