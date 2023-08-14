В результаті загинули близько 20 вйськових та ще понад 40 - були поранені.

В тимчасово окупованому селі Михайлівка Запорізької області відбувся кривавий конфлікт між підрозділами російської армії.

Як повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на українське підпілля, все почалось 12 серпня, коли до села прибули пропагандисти для зйомки сюжету про "великий внесок" високопосадовця-кадирівця у розбудову захоплених територій.

Вже ввечері в районі Центрального парку відбулася словесна перепалка між кадировцями та дагестанцями. Один з окупантів відкрив вогонь у повітря зі стрілецької автоматичної зброї. В результаті сталась бійка, у якій одному з росіян завдали чисельних колото-різаних ран, несумісних із життям. Це у свою чергу призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням підствольних гранатометів ГП-25 "Костер", ручних наступальних гранат та стрілецької автоматичної зброї. Успіх мали дагестанці.

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За даними підпілля, з обох сторін безповоротні втрати склали 20 військовослужбовців підрозділів РФ, а поранених – понад 40. Після цього командира кадировського підрозділу (ймовірно у званні полковника), у якості покарання, відправлено на передові позиції.

Конфлікти в окупаційній армії

Від початку повномасштабної війни в армії загарбників постійно виникають проблеми.

У квітні 2022 року у місті Нова Каховка на Херсонщині сталася перестрілка між бойовиками з ОРДЛО і російськими військовими.

11 серпня 2023 року в окупованому селищі Урзуф сталася перестрілка, в якій постраждали мирні люди. На відпочинок туди приїхали "кадировці", у яких виник конфлікт з військовою комендатурою. В результаті загинули двоє підлітків, чотири хлопці і одна жінка.

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