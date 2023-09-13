Також окупанти завозять колишніх ув’язнених для того, щоб відбивати Роботине та утримувати фронт.

Російські загарбники почали посилювати "третю лінію" укріплень на окупованій частині Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

"Окупанти заявляють, що контрнаступ на Запоріжжі вже провалився, проте взялися зміцнювати "глибокий тил" і посилювати оборону на "третій лінії", - відзначив Федоров.

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Зокрема, російські загарбники "риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі".

Крім того, окупанти "займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака, а в самому місті влаштували блокпости та розмістили протитанкові їжаки".

Як відзначив Федоров, російські солдати "захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а в Бердянську на аеродромі влаштували місце базування вертольотів".

За словами мера Мелітополя, загарбники "завозять колишніх ув’язнених для того, щоб відбивати Роботине та утримувати фронт".

На його переконання, окупанти "посилено готуються помирати до оборони на всій окупованій території".

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що оборонні споруди ворога на другій і третій лінії оборони загарбників не такі міцні, як на першій лінії, не так щільно заміновані, але "стоять досить щільно". За його словами, для їх знищення буде потрібна велика кількість боєприпасів.

Окупанти постійно підтягують резерви, тому що втрачають особовий склад. Це робиться як з інших тимчасово окупованих територій України - з Лиманського напрямку, а також підтягуються підрозділи безпосередньо з Росії.

На Таврійському напрямку Сили оборони України за добу просуваються на 50-200 метрів, загалом з початку наступу звільнено понад 255 кв.км української землі.

12 серпня стало відомо, що російські загарбники з глибини Росії стягують резерви для недопущення прориву українських сил на лінії фронту.

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