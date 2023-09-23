На честь цього в РФ показують монолог Тараса Бульба у виконанні Рогозіна.

Колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін в суботу, 23 вересня, став "сенатором" від Росії на тимчасово окупованих територіях Запорізької області після "бойового" поранення від Збройних сил України в зад.

На честь його призначення на росТБ показують монолог Тараса Бульби у виконанні Рогозіна, в якому останній розмірковує про те, що таке "товариство". У коментарі пропагандистським ЗМІ Рогозін заявив, що записав відповідне звернення 19 березня 2022 року.

"Неначе знав, що доля мене направить працювати і воювати за батьківщину в Запорізьку землю", - вказав він.

Призначення Рогозіна було прогнозованим у РФ

Відзначимо, що про ймовірне призначення Рогозіна росЗМІ повідомляли ще на початку тижня. 18 вересня видання "Ведомости", посилаючись на свої джерела, заявляло, що Кремль шукає для Рогозіна "місце в політиці".

Кандидатуру Рогозіна в члени Ради Федерації просували від "глави" Запорізького регіону Євгена Балицького.

Сьогодні "губернатором" Херсонської області обрали Сальдо

Нагадаємо, сьогодні на тимчасово окупованих територіях Херсонської області новим "губернатором" обрали Володимира Сальдо, який раніше вже був на відповідній посаді. Його обрали терміном у п'ять років. В рамках своєї промови Сальдо пообіцяв, що при його каденції в регіоні відбудуться "зухвалі зміни".

Важливо відзначити, сьогоднішні призначення Рогозіна і Сальдо - нелегітимні дії, які здійснює РФ в рамках своїх вересневих "псевдовиборів" в Україні. Вони не мають дії в юридичному полі України.

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