В Україні поки немає таких засобів, які можуть виявляти і збивати надшвидкі ракети "Кинджал" і Х-22.

Балістичні ракети "Кинджал", якими зокрема і вчора Росія завдала удари по Україні, використовуються для стратегічних цілей в Україні.

Про це в ефірі інформаційного марафону повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. "Ракетами "Кинджал" дуже хизувався Путін, називаючи їх гіперзвуковими, так само як зараз він хизується ракетами "Циркон". "Кинджалів" у росіян мало, тому вони бережуть їх для ураження масштабних стратегічних цілей", - зазначив він.

За його словами, під час ракетної атаки цього разу найбільш важливою для них ціллю стали один з об’єктів у Запоріжжі, а також енергетичний об’єкт у Києві, по яким завдали ударів саме "Кинджалами".

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"Немає таких засобів, які можуть виявляти і збивати такі надшвидкі ракети "Кинджал" – це ракета, яка летить балістичною траєкторією. МіГ-31 доставляє її до верхніх шарів атмосфери, там запускає, і вона вже летить і з величезною швидкістю опускається на ціль", - сказав речник.

Ігнат зазначив, що так само відбувається і з ракетою Х-22. "Вона запускається з літака М-22 і летить зі швидкістю п’ять тисяч кілометрів на годину. Дуже мало в розрахунку часу для того, щоб її збити. На збиття є сорок секунд", - пояснив він.

Збивати такі ракети зможе тільки зенітно-автоматична система, яка виявлятиме і знищуватиме таку ціль – це Patriot та SAMP-T.

Ігнат вважає, що вкидання російськими телеграм-каналами інформації по атаки іранськими балістичними ракетами є інформаційно-психологічною операцією (ІПСО) ворога.

Ракетна атака 26 січня

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по території України. Загарбники били дронами і ракетами, були зафіксовані ураження в 11 областях.

Внаслідок ворожої атаки в Україні загинули 11 мирних жителів, ще 11 поранені.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти здійснили 70 пусків ракет, 47 з яких було знищено. Ворог завдав 44 авіаційних удари, з них 18 - із використанням БпЛА типу Shahed-136.

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