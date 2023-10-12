У районі міста Бахмут Сили оборони України ліквідували 167 російських окупантів, ще один ворог потрапив у полон.

Українські воїни за минулу добу просунулись на сотні метрів на Бахмутському напрямку.

Про це начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш сказав в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини". "На Бахмутському напрямку ми продовжуємо наступальні дії. Зокрема, за минулу добу сотнями метрів нашим оборонцям вдалося пройти на деяких напрямках південніше Бахмуту. Противник продовжує гатити по нашим силам з усіх видів наявного озброєння, зокрема, 580 разів відкривав вогонь з мінометів, танків, різних гранатометів та стрілецької зброї, включно з артилерії усіх типів та калібрів", - повідомив Євлаш.

За його словами, на цьому напрямку відбулося 8 бойових зіткнень. Сили оборони України ліквідували 167 окупантів, ще один потрапив в полон. "Нам вдалося знищити як і за минулу добу 10 танків та важку броньовану техніку противника, серед якої БТРи, БПМ та гармати різного типу, як 152 мм, так і 122 мм калібрів. Це "Гіацинт-Б", "Мста-Б", одна реактивна система залпового вогню "Град" та ще три Д-20 і дві Д-30 установки", - додав Євлаш.

Відео дня

При цьому, на Лимано-Куп'янському напрямку зафіксовано 601 обстріл російськими окупантами позицій ЗСУ. Ще ворог 13 разів застосовував авіацію - літаки Су-25, Су-35 та вертоліт Ка-52. Противник здійснив 8 ударів дронами.

Також Сили оборони відбили 25 атак - 10 на Куп'янському напрямку і 15 - на Лиманському.

"Противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте, безуспішно. В ході бойових дій було ліквідовано 214 окупантів, також знищено 18 зразків озброєння та військової техніки", - повідомив Євлаш.

Серед знищеної техніки 2 танки Т-80 та 2 танки Т-72, 7 бойових броньованих машин - БМП-1, БМП-2, БТР-80 та МТ-ЛБ. Ще знищено кілька артилерійських ствольних установок - гармати Д-20, Д-30, самохідні гаубиці "Акація", та автомобільну техніку противника - вантажівки типу "Урал" і легкові машини.

"Противник зосереджує свою увагу поблизу Сеньківки, Іванівки та Макіївки. Також за минулу добу акцентував зусилля поблизу Невського та Серебрянського лісництва, намагаючись знайти слабку зону в нашій обороні", - сказав Євлаш.

Війна в Україні триває - що треба знати зараз

Як повідомляв УНІАН, у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося про те, що на Бахмутському напрямку українські оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області.

В той же час Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: