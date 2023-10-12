Минулої доби росіяни атакували на 5 напрямках, загалом зафіксовано 95 бойових зіткнень.

Українські війська мали успіх в районах Кліщіївки та Андріївки, покращили положення біля Роботиного. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"На Бахмутському напрямку українські оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Загалом, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога та просуваються у звільненні тимчасово окупованих територій. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

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Зокрема, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки Луганської області та Торського, а також Серебрянського лісництва Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 15 атак ворога.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області", - інформує Генштаб.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

"На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області", - зазначає Генштаб.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

"Покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога", - йдеться у повідомленні.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Війна в Україні - актуальні дані

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня в Генштабі зазначили, що вже кілька днів росіяни силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Зазначалось, що українські захисники та захисниці відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що наступ російських сил в районі Авдіївки, ймовірно, має на меті відвести українські сили від району Роботиного.

ISW відзначав також, українські війська 9 жовтня просунулися на заході Запорізької області та поблизу Бахмута. Водночас російські війська розпочали локалізовані наступальні операції на південь від Гуляйполя, Запорізької області і, ймовірно, реорганізували Південне угруповання сил з метою захисту від українських контрнаступальних операцій.

Аналітики у звіті від 10 жовтня зазначали, що українські війська досягли часткового успіху на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова), а також поблизу Кліщіївки (5 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

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