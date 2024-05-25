За словами глави МЗС, Путін "не може зайняти Харків, тому намагається його вбити".

Правитель Росії Володимир Путін не може зайняти Харків, тому намагається його знищити. Про це, коментуючи у соцмережі Х останню атаку РФ на Харків, написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Путін може поширювати будь-яку брехню, але ось його дії. Варварські військові злочини проти мирного населення. Великий торговий центр у Харкові. Субота. Жахливий удар, щоб забезпечити максимальні втрати", - зазначив дипломат.

За його словами, у партнерів України є два способи запобігти таким ударам у подальшому.

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"Перше: більше "Patriot" та інших систем ППО для України. Друге: Україна збиває російські військові літаки перед тим, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста та громади. Забезпечте Україні додаткову протиповітряну оборону та підтримайте українські удари по військових об’єктах у Росії. Дійте зараз", - закликав Кулеба.

Удар по Харкову 25 травня

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вдарили по гіпермаркету у Харкові. Внаслідок атаки щонайменше двоє людей загинули, ще 35 отримали поранення.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є велика кількість зниклих безвісти.

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