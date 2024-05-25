У Кремлі заявили, що Путін не планує мобілізацію

Як заявив Пєсков, в РФ нібито вистачає триває набір контрактників.

У Кремлі заявили, що не планують нову хвилю мобілізації.

Як повідомив прес-секретар правителя РФ Володимира Путіна Дмитро П єсков, в Росії нібито продовжується набір контрактників на добровільній основі.

"У Росії дуже активно йде і продовжується набір добровольців-контрактників на щоденній основі. Путін не р аз казав, що на думку військових, потреби у проведенні мобілізації немає", - заявив Пєсков. Відео дня

Мобілізація в РФ: що відомо

Напередодні військовий експерт Роман Світан повідомив, що Путін хоче провести мобілізацію, адже планує повну окупацію щонайменше п'яти областей України.

"Наступальний потенціал, який у них був взимку 2024 року, вже закінчується. А для того, щоб привести в стрій достатню кількість бійців, потрібні люди. Питання в тому, яким механізмом це можна зробити. Їх є кілька, але навряд чи це буде примусова мобілізація", - зауважив він.

Водночас ветеран АТО Євген Дикий пояснив, чому Україні треба мобілізувати 500 тисяч чоловік. За його словами, розмови про те, що Україні не потрібно мобілізувати півмільйона людей - не відповідають дійсності.

"Я хочу, щоб кожна людина, яка каже, що нам непотрібно півмільйона – щоб вона поїхала в окоп і сказала це хлопцям в обличчя. Я не знаю, кому не треба мобілізовувати півмільйона. Адже нам треба, щоб армія могла нас захистити від цього нового наступу", - прокоментував він.

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