'Удар був. Є певні втрати': ексречник Повітряних сил - про атаку по аеродрому Миргород

Офіційної інформації про атаку від українського військового командування наразі немає.

1 липня російські пабліки повідомили про удар по українському аеродрому Миргород в Полтавської області, заявивши про знищення та пошкодження кількох літаків Су-27. Цю атаку прокоментував колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Усі так радіють новинам, коли українські Сили оборони вражають на аеродромах окупанта рашистські літаки! "Мінус один, два, три, а то і більше бортів окупанта більше ніколи не будуть бомбити українські міста…" УРА!! А от коли ворог завдає удару, та що там казати, щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись знищити українську авіацію, та інколи досягає своєї цілі… ми готові розтерзати у соцмережах усіх і все, я маю на увазі своїх командирів, що "не змогли, не догледіли" і т.д.!!!" – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Ігнат наголосив, що аеродроми "щодня під обстрілами, щодня під балістикою, очима ворожих дронів та постійних атак". За його словами, на місцях люди намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь.

Відео дня

"І я не буду деталізувати якими неймовірними зусиллями це робиться. Це війна, і на жаль не без втрат техніки. Це я стосовно ворожого удару по аеродрому Миргород. За порєбріком шалено тішаться, приписують у свої здобутки купу бортів Су-27. Нехай! Так завжди. Не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях. Удар був. Є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог, зрештою вони завжди так роблять з початку вторгнення", – додав колишній речник ПС ЗСУ.

Він зауважив, що Повітряні сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів.

Удар по аеродрому Миргород: що відомо

Російські прокремлівські пабліки поширювали відео атаки по аердрому МИргород. Вони заявляли про удар ОТРК "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною, внаслідок якого, як стверджувалося, було знищено і пошкоджено певну кількість літаків Су-27.

Варто наголосити, що офіційної інформації про удар по аеродрому в Миргороді від українського військового командування наразі немає.

Зазначимо, що в телеграм-каналі Повітряних сил біля 15:30 повідомляли про фіксацію швидкісної цілі з Курської області РФ курсом на Миргород.

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