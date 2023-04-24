Ці публікації направлені на викривлення думки про Україну.

Україна не планувала атакувати Москву на річницю повномасштабної війни. Таке рішення було б інфантильним й не принесло б жодної користі.

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter, коментуючи публікацію у The Washington Post. Там з посиланням на злиті документи Пентагону вказувалось, що ГУР планувало масовані атаки по російській столиці "усім, що має" розвідка.

"Ми всі знову спостерігаємо дивну медіасенсацію... "У річницю війни Україна планувала вдарити по Москві з усіх сил, але партнери змусили її змінити рішення", - конспірологічно повідомили авторитетні американські ЗМІ. Звісно, без подробиць і логіки. І тому у мене виникає просте запитання. Навіщо нам це було потрібно? Яке завдання мала б вирішити така одноразова акція? Чи змінила б вона хід війни? Чи змусить росіян тікати? Чи зняла б потребу в зброї?" - Пише Подоляк.

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За його словами, ця публікація спрямована на формування на Заході думки про те, що Україна нібито "нерозумна, інфантильна та імпульсивна країна, якій небезпечно довіряти серйозну зброю". Радник голови ОП наголосив, що Україна підходить до питання війни із залізною математичною логікою.

"Нам потрібні ракети дальнього радіуса дії, щоб знищувати російську логістику на окупованих територіях, і різні види авіації, щоб захищати небо і руйнувати російські укріплення. Це головні складові успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат. Може, час припинити гратися у відмовки та кулуарну реальну політику, поки триває війна і гинуть люди?" - звершив свій пост Подоляк.

Війна в Україні - останні новини

За минулу добу, 24 квітня, українські військові ліквідували на території нашої держави ще 660 російських загарбників.

Тим часом, ЗСУ відбили близько 60 атак противника на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там наразі тривають найзапекліші бої.

Українська військова авіація протягом минулої доби завдала 14 ударів по місцях зосередження російських загарбників.

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