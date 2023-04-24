Також військові ЗСУ в неділю знищили 11 ворожих безпілотників.

Українська військова авіація протягом минулої доби завдала 14 ударів по місцях зосередження російських загарбників.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 квітня, підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, знищили 3 станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Також українські військові знищили низку з десяток ворожих безпілотників, а саме:

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2 розвідувальних БПЛА типу "Мерлін",

1 БПЛА типу "Орлан-10",

8 дронів-камікадзе типу "Ланцет".

Водночас російські окупанти за минулу добу завдали по території нашої держави 1 ракетний і 46 авіаційних ударів, додають у Генштабі. Також ворог здійснив близько 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і мирних населених пунктах.

"(Ворог) активно використовує авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, наразі основні зусилля російські окупаційні війська зосереджують на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там відбито близько 60 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російське військове керівництво ставить завдання завершити захоплення Бахмута до початку українського контрнаступу, якщо це можливо. Експерти додали, що підтримка ВДВ в цьому районі, ймовірно, дозволить "вагнерівцям" домогтися більшого успіху в місті і може переконати українські сили відступити.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна здатна відбити російське вторгнення, зараз вона готується до контрнаступу. Глава держави також пояснив, що Україна не може відмовитися від оборони Бахмута, бо його захоплення допоможе російським окупантам розширити фронт.

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