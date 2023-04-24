Вашингтон послідовно противиться перенесенню війни на територію агресора.

Військова розвідка України готувала масований удар по Москві у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого, але на настійне прохання США ці плани довелося скасувати. Такі відомості є в одному зі злитих в Мережу документів Пентагону, пише The Washington Post.

Видання зазначає, що удари по російській столиці нібито готувало Головне управління розвідки за наказом глави відомства Кирила Буданова.

"Генерал-майор Кирило Буданов доручив одному зі своїх офіцерів "підготуватися до масових ударів 24 лютого... всім, що є в розпорядженні ГУР", – пише видання.

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Крім того, в секретних документах Пентагону стверджується, що українська розвідка розглядала можливість нанесення удару по місту Новоросійськ – найважливішому порту Росії на Чорному морі.

З документів випливає, що ГУР "на прохання Вашингтона погодилося відкласти удари" по Москві. Зазначається, що у Вашингтоні побоюються надмірно агресивної відповіді Кремля на ці удари.

"Україну, яка прагне перенести бойові дії на територію Росії, іноді стримують США, які послідовно намагаються уникнути ескалації конфлікту до прямого зіткнення між американськими і російськими військами", – пише видання.

Зокрема, американці побоюються, що Володимир Путін може розцінити такі удари як велику загрозу і вдасться до використання тактичної ядерної зброї. Також Вашингтон побоюється, що після масованих ударів по Росії Китай може почати більш активно допомагати агресору.

Також видання з посиланням на злиті документи стверджує, що ГУР нібито готувало атаки проти членів "групи Вагнера" в Малі. Поточний статус цієї операції не відомий.

У документах є твердження і про те, що ГУР розробило плани таємних атак на російські сили в Сирії з використанням курдів. Цю операцію нібито заборонив Зеленський.

"Офіційні особи у Вашингтоні і Європі зробили попередження Україні через напади за межами її території, які, на їхню думку, зайшли занадто далеко",-пише газета.

У Росії заочно заарештували Буданова

Минулого тижня московський суд заочно заарештував керівника ГУР МОУ Кирила Буданова. Також його оголосили в міжнародний розшук. Його звинувачують в організації вибуху на Кримському мосту. Сам Буданов заявив, що йому приємна така реакція Росії на його роботу.

Днями Буданов заявив, що вже до кінця поточної весни ЗСУ зможуть зайти на територію окупованого Криму. За його словами, підготовка до цієї події йде за графіком, а часу на реалізацію плану вистачає.

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