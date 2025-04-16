Вибухи чули у Миколаєві та на Полтавщині.

Сьогодні вночі українські захисники відбивають чергову російську повітряну атаку, в якій окупанти задіяли дрони-камікадзе та балістичну ракету.

Оновлено о 01:50: Ударний дрон летить курсом на Київ, ще декілька груп - на Одесу та у передмісті Харкова.

Тим часом мер Одеси Генадій Труханов пише про цілу серію потужних вибухів у місті.

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Оновлено о 01:25: Повітряні сили попереджають про безпілотники на межі Сумщини та Чернігівщини, а також про декілька нових груп з моря на Одеську область.

Оновлено о 00:45: Нові групи БПЛА летять з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Оновлено о 00:40: Декілька груп "шахедів" залишаються на Сумщині. Крім того, БПЛА рухаються на Полтавщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

Оновлено о 00:35: Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлено о 00:15: У Полтавській області було чутно вибухи, пише Суспільне.

Оновлено о 00:08: Існує загроза балістики з півдня, військові попередили про ракету повз Миколаїв. У самому місті чули вибух.

О 23:49 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у різних районах Сумської області маневрують понад 10 груп російських дронів. Також безпілотники фіксують на Київщині, Полтавщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

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