Росіяни це сприймають як відеогру, каже Риженко.

Росіяни регулярно завозять на ротацію операторів FPV-дронів на лівий берег Херсонської області. Про це в ефірі "Radio NV" повідомив OSINT-журналіст з Херсону Костянтин Риженко.

"Вони там постійно відпрацьовують навчання. Саме тому вони летять дронами на правий берег, шукають якусь військову ціль. Вони її не знаходять, FPV-дрон одноразовий, його ніхто не буде повертати на лівий берег. У нього залишається 10-15%, і він його скеровує аби куди", - сказав Риженко.

Журналіст додав, що росіяни, сидячи за 20 кілометрів від місця удару, сприймають усе як відеогру, а не бойову дію:

Відео дня

"Ніхто з них за цей дрон не спитає. Ніхто не буде журитися, що вони вразили цивільне населення. Вони прилетіли, військових не побачили, що тут поряд є - о, людина на велосипеді їде, маршрутка, машина. Прикольно вразити рухому ціль і все".

Удари дронами по цивільних у Херсоні

Раніше журналісти The Telegraph повідомили, що росіяни влаштовують "людське сафарі" за українськими цивільними у Херсоні. Зокрема, вони відзначають, що РФ значно наростила там удари дронами саме по цивільних.

Так, 1 грудня окупанти скинули вибухівку на маршрутку в місті. Внаслідок атаки загинуло щонайменше троє цивільних, багато людей отримали поранення.

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