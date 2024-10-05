Росіяни відверто полюють дронами на цивільних - простих перехожих і пасажирів у транспорті.

Російські окупанти перетворили Херсон на зону "сафарі", де вони дронами полюють на цивільних українців. Про це пише The Telegraph у репортажному матеріалі з міста.

Видання зазначає, що практика застосування дронів на фронті є добре відомою. Однак в Херсоні росіяни дедалі частіше використовують безпілотники для нападів на цивільне населення.

Журналісти наводять історію жінки на ім’я Тетяна, яка пережила один из таких нападів, коли російський дрон скинув вибухівку посеред вулиці, наповненої цивільними.

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"Я впала і поповзла на животі, але не піднімала голови... Я просто молилася, щоб ми потрапили додому", — згадує жінка.

За словами Тетяни, Херсон перетворюється на "людське сафарі", де росіяни використовують безпілотники, аби полювати на мирних жителів, які намагаються займатися повсякденним життям. Жертвами таких нападів стають саме пересічні містяни – перехожі, пасажири громадського транспорту.

Анастасія, 23-річна працівниця соціальної служби та племінниця Тетяни, вважає, що її рідне місто стає дедалі небезпечнішим через російські терористичні атаки.

"Все більше мешканців міста не можуть вийти з дому навіть за їжею, тому що є велика ймовірність, що вони не повернуться додому", — сказала вона.

Місцева влада наполегливо рекомендує цивільним залишатися вдома і не виходити на вулицю без джгута для зупинки кровотечі. Соціальні працівники, такі як Анастасія, змушені носити бронежилети, коли йдуть на роботу піклуватися про незахищених українців.

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Як писав УНІАН, російські окупанти готуються атакувати на Запорізькому напрямку. Ситуація на Запорізькому напрямку неспокійна, окупанти можуть активізувати штурми вже найближчими днями, каже речник Сил оборони півдня.

Також ми розповідали, що на фронті Україна перейшла до стратегії повільного відступу. Мета – виснажити російську армію, мінімізуючи власні втрати.

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