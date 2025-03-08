Поліція та рятувальники повідомили деталі комбінованого удару окупантів по центру міста.

Кількість загиблих внаслідок російських ударів у Добропіллі Донецької області зросла щонайменше до 11, ще 30 людей поранені, повідомляють Державна служба надзвичайних ситуацій та Національна поліція.

Росіяни вдарили по центру Добропілля ввечері 7 березня. Пошкоджені 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівля та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

"Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару (ймовірно, "Шахедом"), пошкодивши пожежну машину. Попри загрозу, рятувальники продовжують працювати. Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 кв. м", - зазначили в ДСНС.

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За даними поліції, серед поранених – 5 дітей. Росіяни завдали по місту комбінованого удару, попередньо, ракетою "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БпЛА "Герань-2".

Атака на Добропілля

Як повідомляв УНІАН, вночі стало відомо що внаслідок російських обстрілів міста Добропілля Донецької області ввечері, 7 березня, щонайменше четверо людей загинули та багато отримали поранення. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок ударів пошкоджені чотири багатоповерхівки.

"Ворог знову наніс масований дроновий удар по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси. Є пошкодження та руйнування. Внаслідок падіння уламків зайнялася промислова будівля та АЗС. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав очільник ОВА Олег Кіпер.

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