Секретар РНБО наголосив, що Україна не завдає ударів по цивільних об'єктах.

Ідея ударів по нафтопереробних заводах на території Росії полягає у здійсненні тиску на диктатора Володимира Путіна. Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко.

"По-перше, це обмежує його простір для маневру, а по-друге, це допомагає переконати російське суспільство та еліти в тому, що продовження війни коштує дорожче, ніж її припинення", – сказав він в інтерв'ю The Economist.

Секретар РНБО наголосив, що Україна не завдає ударів по цивільних об'єктах – цілями стають тільки військові кораблі, літаки противника, а також нафтова інфраструктура.

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"Один удар по аеродрому може пошкодити сім, десять, 15 літаків. Кожен із них коштує понад $30 млн. Ми можемо зробити операцію менш ніж за $2 млн. Це фантастично рентабельно", – констатував Литвиненко.

Удари по НПЗ у Росії: це варто знати

Експерт Костянтин Криволап заявив, що українські атаки охопили 50% нафтопереробних заводів Росії. Він зазначив, що, за останніми даними, виробництво палива в Росії впало на 15%. Москва це компенсує за рахунок бензину з Білорусі та Казахстану.

Своєю чергою військово-політичний оглядач Олександр Коваленко каже, що атаки по НПЗ у Росії можуть бути одним із нелінійних рішень протистояти активному застосуванню Росією авіабомб.

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