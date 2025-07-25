Хімзавод "Азот" у Ставропольському краї вже раніше атакували дрони.

Уночі дрони масово атакували кілька регіонів Росії, під ударом були два важливих для російського ВПК заводи.

Як пишуть російські пабліки, росіяни скаржилися на вибухи в Невинномиську Ставропольського краю, повідомляли про десятки прильотів. Стверджувалося, що метою атаки там було хімічне підприємство "Азот".

Пізніше мер міста показав на відео територію заводу і похвалив "заводчан", тим самим побічно підтвердивши, що метою атак було це підприємство.

Відео дня

Завод атакований безпілотниками вже вдруге за останні два місяці. У червні після атаки він припиняв роботу.

Цей завод є великим виробником азотних добрив і аміаку, а також входить у групу "ЄвроХім". Раніше ЗМІ писали, що підприємство постачає на завод імені Свердлова в Нижньогородській області азотну кислоту, яку використовують для виробництва октогена і гексогена, а ті, своєю чергою, для артилерійських снарядів.

Крім того, вибухи було чути і в Тамбовській області, місцеві тг-канали писали про атаку на пороховий завод у Котовську. Пізніше було опубліковано відео диму після ударів у районі заводу. Водночас офіційних повідомлень про атаку немає.

Також повідомлялося про масовану атаку дронів і на Краснодарський край. У Тимашевську уламки БПЛА впали на територію вокзалу, в результаті він залишився без електропостачання.

Крім того, в Ростовській області місцеві жителі писали про безліч вибухів у Таганрозі та Новочеркаську.

Останні атаки на Росію

Уночі 20 липня дрони атакували Москву і Підмосков'я, внаслідок чого там сталися пожежі. Мер Москви Сергій Собянін заявляв, що від падіння уламків загорілися автомобілі, пошкоджено житлову багатоповерхівку. У ніч на 18 липня дрони атакували Москву і Дзержинськ.

Як зазначав експерт Анатолій Храпчинський, удари, які Україна завдає по об'єктах у Росії, спрямовані не тільки на те, щоб вразити ціль, а й чинять психологічний тиск на жителів російських населених пунктів.

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