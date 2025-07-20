Росіяни так збивали безпілотники, що уламки падали прямо на автівки та житлові будинки.

У ніч на 20 липня дрони атакували Москву та Підмосков'я, внаслідок чого там сталися пожежі.

Міноборони РФ відзвітувало про збиття 16 безпілотників. Після падіння уламків загорілися автомобілі, пошкоджено житлову багатоповерхівку, повідомив у Telegram-каналі мер Москви Сергій Собянін.

Через падіння уламків одного зі збитих дронів у Зеленограді, що під Москвою, загорілися автомобілі.

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Крім того, через наліт дронів в усіх аеропортах Москви – Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковському – зупинили прийом і відправку літаків.

Вибухи вночі також були чутні у Тулі.

Удари дронів по Москві

17 липня безпілотники вже атакували Москву та низку інших міст Росії. Тоді дрони долетіли навіть до Санкт-Петербурга, але найгучніше було у Воронежі.

Тоді в РФ повідомляли, що протиповітряна оборона за ніч нібито збила 122 українські безпілотники, які атакували Москву і низку інших областей. Унаслідок нальоту були загиблі та поранені.

Хоча в РФ відзвітували, що більше половини безпілотників було збито над областями, що межують з Україною, три з них долетіли й до Москви.

А 8 березня дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували нафтопереробний комплекс у Ленінградській області РФ.

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