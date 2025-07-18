У Дзержинську дрони атакували промзону, там розташовані заводи, які виробляють різні боєприпаси і компоненти до них.

Уночі Росію атакували безпілотники, вибухи лунали в Москві та Дзержинську, місцеві жителі повідомляють про прильоти.

Зокрема, повідомляється, що в Дзержинську Нижегородської області пролунало не менше десяти вибухів, за словами місцевих жителів, БПЛА атакували цілі в районі місцевої промзони.

"Очевидці розповіли, що чули чотири вибухи в районі 3:30 ночі і ще від п'яти до восьми ближче до 4:45 ранку. За словами місцевих жителів, спрацювала система ППО по повітряних цілях у районі місцевої промзони. Очевидці стверджують, що БПЛА летіли дуже низько. Також повідомляється про проблеми з підключенням до інтернету в області", - пише SHOT.

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Також в аеропорту Нижнього Новгорода, який розташований приблизно за 25 км від Дзержинська, вводили план "килим".

У Дзержинську розташовані заводи, які виробляють різні боєприпаси та компоненти до них.

Також дрони атакували Москву, повідомлялося, що на підльоті до міста збито щонайменше чотири безпілотники.

Водночас місцеві жителі заявляють про приліт у Солнєчногорську Московської області, також щонайменше три вибухи прогриміло в передмісті Зеленограда. Крім того, про вибухи заявляли жителі підмосковної Кубинки.

Удари по Росії

Географія українських атак на Росію значно розширилася, включно з Москвою, Санкт-Петербургом, а також нафтовими терміналами, військовими аеродромами та об'єктами логістики.

Зокрема, в ніч на 17 липня російська протиповітряна оборона нібито збила 122 українських безпілотника, які атакували Москву і десятки інших областей. Унаслідок нальоту є загиблі та поранені.

Росія часто заявляє про збиття БПЛА або мінімальні пошкодження, однак численні відео та супутникові знімки підтверджують ефективність частини атак.

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