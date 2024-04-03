На думку Юсова, було б дивно і не справедливо, щоб ця руйнівна війна відбувалася лише на українській території.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що є різні думки партнерів, які допомагають Україні, з приводу вибухів на об’єктах на території Росії, але це прямий наслідок дій агресора на нашій землі.

Він в ефірі телемарафону зазначив, що Україна взаємодії і дуже серйозно ставиться до думки партнерів і вдячна за ту допомогу, яку отримує у боротьбі з російськими загарбниками.

"Але, зрештою, ключові рішення щодо продовження цієї боротьби і виконання наших цілей – звільнення нашої держави ухвалюють саме українці і Україна", - сказав Юсов.

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При цьому зазначив, що заяви партнерів різні – одні висловлюють певні застереження, а інші вважають, що це законні оборонні дії України і тут нічого дивного немає.

"Можемо констатувати, що "бавовна" і "гуркіт", які відбуваються на території РФ здійснюється не засобами наших міжнародних партнерів. Також це є прямий наслідок російської агресивної війни проти України і відбувається все на військових об’єктах окупанта. І ми звісно не підтверджуємо що саме, хто саме і як запускав", - наголосив Юсов.

При цьому зазначив, що було б дивно і не справедливо, щоб ця руйнівна війна відбувалася лише на українській території.

"Тому так, наслідки російських дій і воєнних злочинів відчувають на собі військові об’єкти на території РФ. Тут нічого дивного немає. А географія "бавовни" розширюється. Це правда", - зазначив представник ГУР Міноборони.

Юсов наголосив, що притягнення воєнних злочинців, в установлений міжнародним правом спосіб, до відповідальності це є легальна ціль України.

"А що стосується наших військових оборонних дій, то вони не можуть і не мають здійснюватися лише на тимчасово окупованих українських територіях. Тобто все те, що постачає на наші окуповані території загарбникам паливо, боєприпаси, сили і засоби різноманітні, - це є цілі для української оборонної операції з визволення нашої території", - наголосив Юсов.

Удари по Росії - деталі

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не підтримує дії України щодо ударів по російських нафтопереробних заводах.

В той же час генерал і колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що якщо були заклики з боку США не завдавати удари по енергетичній інфраструктурі РФ, то їх треба ігнорувати. Бо такі атаки мають значний вплив.

Заклики США до України припинити удари по російських нафтопереробних заводах шокують частину європейських політиків. Зокрема у цьому зізналася депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель.

Вона зауважила, що удари по російських НПЗ можуть скоротити економічну спроможність Росії продовжувати війну, відтак вимоги американців про припинення таких ударів є "абсолютно неприйнятними".

На думку євродепутатки, це був "сильний сигнал слабкості" США, який "підриває амбіції" України звільнити свою територію від російських окупантів.

Натомість у Німеччині, як запевняє Крамон-Таубадель, люди загалом схвально ставляться до українських ударів по НПЗ в Росії.

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