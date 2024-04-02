Такі заяви США можна вважати сигналом слабкості, каже німецька євродепутатка.

Заклики США до України припинити удари по російських нафтопереробних заводах шокують принаймні частину європейських політиків. Зокрема у цьому зізналася депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв’ю 24 каналу.

Вона зауважила, що удари по російських НПЗ можуть скоротити економічну спроможність Росії продовжувати війну, відтак вимоги американців про припинення таких ударів є "абсолютно неприйнятними".

"Та годі вам! Ми ж говоримо про існування країни. (...) Як ви можете у США, сидячи по інший бік Атлантики, казати, щоб цього не робили? Я була справді шокована, коли прочитала це. Шокована і розчарована", – заявила Крамон-Таубадель.

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На думку євродепутатки, це був "сильний сигнал слабкості" США, який "підриває амбіції" України звільнити свою територію від російських окупантів.

Натомість у Німеччині, як запевняє Крамон-Таубадель, люди загалом схвально ставляться до українських ударів по НПЗ в Росії.

Реакція США на удари України по російських НПЗ

Як писав УНІАН, 22 березня авторитетне видання Financial Times із посиланням на власні джерела написало, що США невдоволені ударами України по російських НПЗ і що керівництво СБУ та ГУР було поінформовано про це.

Один зі співрозмовників видання сказав, що Білий дім "дедалі більше розчарований нахабними атаками українських безпілотників" по російських НПЗ. Зокрема американці бояться зростання світових цін на нафту та ударів Росії по західній енергетичній інфраструктурі.

Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав цю інформацію "фіктивною" та запевнив, що "ніхто не буде після двох років повномасштабної війни диктувати Україні умови ведення цієї війни".

Після цього речник Державного департаменту (МЗС) США Метью Міллер офіційно заявив, що Вашингтон "не заохочує і не підтримує завдання ударів Україною за межами її території". Він зауважив, що це давня принципова позиція, про яку Україну було поінформовано.

У схожій манері пізніше висловився і керівник Держдепу Ентоні Блінкен.

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