Українська галузь виробництва безпілотних летальних апаратів розвивається дуже динамічно, підкреслив представник ГУР МО.

Результативна атака дронів на Татарстан обросла новими деталями. В українській розвідці заявили, що зброя від партнерів України не використовувались при ураженні об’єктів у РФ.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода". Водночас він зауважив, що не може підтвердити причетність ГУР чи СБУ до цих подій. "Ми не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати офіційно. Але бачимо, що гуркіт та бавовна на території держави-агресора продовжуються, продовжуються саме на військових об’єктах, які безпосередньо задіяні в геноцидній війні Росії проти України... Можемо констатувати, що в цих подіях зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів не використовуються. Це факт", – заявив Юсов.

Але підтвердив, що уражено було, зокрема, підприємство зі складання "Шахедів" (росіяни маркують їх як "Герань"). "І, власне, цілі були уражені. Цікавим моментом є те, що частина руйнувань інших сусідніх об’єктів була наслідком дії російської так званої протиповітряної оборони, протиракетної. Це не вперше. Намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі, як правило, найбільше і шкодять", – зазначив Юсов.

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Представник ГУР не відповів, чим саме наносились удари по об’єктах у Єлабузі та Нижньокамську, що знаходяться на відстані понад 1000 кілометрів від України, однак зауважив при цьому, що українська галузь безпілотних літальних апаратів розвивається дуже непогано.

"Те, що українська галузь виробництва безпілотних летальних апаратів розвивається, і розвивається дуже динамічно, це факт. Цього не варто приховувати. Звичайно, всі сучасні технології, які є в світі, вони застосовуються для того, щоб удосконалювати українські засоби ураження. І що стосується відстані, і що стосується автономності і точності. Так, над цим всім робота ведеться. І сучасні технології там застосовуються. Коли буде можливість, ми це все зможемо детальніше побачити і проговорити. Коли з’явилась можливість показати Мagura V5 (український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для ГУР Міністерства оборони України), то, власне, світ побачив достатньо детально і зблизька. Поки що додаткова інформація на цю тему, скажімо, небажана з міркувань безпеки", – підкреслив Юсов.

У центрі уваги Татарстан - атака обросла такими деталями

Як повідомляв УНІАН, учора у соцмережах та ЗМІ була поширена інформація, що в ніч на 2 березня були завдані удари по двох об'єктах РФ у Татарстані. Однією з цілей став нафтопереробний завод у Нижньокамську, де після удару виникла пожежа. Другою ціллю став завод із виробництва "Шахедів", який розташований в місті Єлабуга. Пізніше джерела повідомили, що за атакою на НПЗ стоять СБУ та ГУР. За даними джерел, український дальньобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це - 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ Росії.

Видання Forbes опублікувало матеріал, в якому пише, що Україна оснастила легкі літаки типу Cessna пультами дистанційного керування, начинила їх вибухівкою та запустила по російському заводу з виробництва безпілотників в Єлабузі.

Зазначається, що очевидці атаки зафіксували, як легкомоторний літак врізався у завод, який випускає сконструйовані в Ірані безпілотники типу "Шахед". Внаслідок атаки стався потужний вибух. Масштаби атаки свідчать про те, що розмір вибухового навантаження літака, переробленого у дрон-камікадзе, був досить великим. Класична Cessna 172 може перевозити вантаж вагою в 0,5 тонни на відстань до 1 100 км.

Експерт Іван Киричевський заявив, що після вчорашніх успішних ударів по військовому та нафтопереробному заводах у Татарстані очевидно, що Україна змогла створити засіб ураження, потужніший за дрон-камікадзе "Шахед".

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